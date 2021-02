Stefano De Martino in Che Dio ci Aiuti 6, nella puntata del 4 febbraio Nico ed Emiliano si sfidano per Monica (Di giovedì 4 febbraio 2021) Stefano De Martino in Che Dio ci Aiuti 6 è la grande guest star della puntata di stasera. Il ballerino e conduttore televisivo aveva annunciato la sua partecipazione alla fiction svelando che vestirà i panni di se stesso. L’occasione è una gara di ballo in cui i nostri protagonisti si daranno battaglia. Soprattutto Nico ed Emiliano, che lotteranno per avere le attenzioni di Monica. Andiamo alle anticipazioni di stasera, giovedì 4 febbraio. Nel primo episodio dal titolo Il mio angelo, Azzurra si troverà alle prese con un’importante decisione: valutare quale famiglia sia la più adatta per adottare la piccola Penny. Ma la bambina sembra avere le idee chiare e non includono lasciare il convento. Mentre Suor Angela è tormentata dal dubbio che Erasmo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021)Dein Che Dio ci6 è la grande guest star delladi stasera. Il ballerino e conduttore televisivo aveva annunciato la sua partecipazione alla fiction svelando che vestirà i panni di se stesso. L’occasione è una gara di ballo in cui i nostri protagonisti si daranno battaglia. Soprattuttoed, che lotteranno per avere le attenzioni di. Andiamo alle anticipazioni di stasera, giovedì 4. Nel primo episodio dal titolo Il mio angelo, Azzurra si troverà alle prese con un’importante decisione: valutare quale famiglia sia la più adatta per adottare la piccola Penny. Ma la bambina sembra avere le idee chiare e non includono lasciare il convento. Mentre Suor Angela è tormentata dal dubbio che Erasmo ...

