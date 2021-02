SBK, Rinaldi: 'Felice di essere tornato in sella, ora ho più voglia di prima' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le condizioni atmosferiche fornite dal cielo di Misano non sono state le migliori, ma questo non ha fermato la voglia di scendere in pista di Scott Redding e Michael Ruben Rinaldi, che hanno ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le condizioni atmosferiche fornite dal cielo di Misano non sono state le migliori, ma questo non ha fermato ladi scendere in pista di Scott Redding e Michael Ruben, che hanno ...

dinoadduci : Ducati SBK, test privati a Misano per Redding e Rinaldi - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Ducati SBK, test privati a Misano per Redding e Rinaldi - Gazzetta_it : Ducati SBK, test privati a Misano per Redding e Rinaldi - gponedotcom : Rinaldi: “A Misano condizioni insidiose, ma ho provato qualcosa di nuovo”: Nonostante una caduta nel pomeriggio, Mi… - motosprint : #WorldSBK, #Rinaldi: “Felice di essere tornato in sella, ora ho più voglia di prima” -