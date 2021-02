Sanremo 2021, il Cts dà il via libera al protocollo anti-Covid della Rai: niente pubblico, Ffp2 obbligatoria e tampone negativo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Via libera del Comitato tecnico scientifico al festival di Sanremo 2021. Sono state approvate le 75 pagine di protocollo anti-Covid presentate dalla Rai agli esperti per svolgere in sicurezza la 71esima edizione del festival della canzone italiana, in programma dal 2 al 6 marzo. Un protocollo, quello redatto da viale Mazzini, che ha inglobato le linee guida inserite nel Codice di comportamento per gli artisti a Sanremo 2021 dalle principali associazioni di categoria dell’industria discografica italiana (tra cui Afi, Fimi e Pmi), e che prevede lo svolgimento della kermesse senza spettatori, oltre a una lunga lista di misure riorganizzative del teatro Ariston per ridurre le possibilità di contagio. ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) Viadel Comitato tecnico scientifico al festival di. Sono state approvate le 75 pagine dipresentate dalla Rai agli esperti per svolgere in sicurezza la 71esima edizione del festivalcanzone italiana, in programma dal 2 al 6 marzo. Un, quello redatto da viale Mazzini, che ha inglobato le linee guida inserite nel Codice di comportamento per gli artisti adalle principali associazioni di categoria dell’industria discografica italiana (tra cui Afi, Fimi e Pmi), e che prevede lo svolgimentokermesse senza spettatori, oltre a una lunga lista di misure riorganizzative del teatro Ariston per ridurre le possibilità di contagio. ...

