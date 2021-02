Riverdale 5 | Luke Perry torna con un tributo che commuove | fan in lacrime

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Un emozionante momento è stato dedicato all'attore, scomparso due anni fa a causa di un ictus, nel corso del nuovo episodio della quinta stagione della serie teen drama andato in onda su The CW L'articolo proviene da Gossip e Tv.

3cinematographe : La quinta stagione di #Riverdale è iniziata da poco, ma è già colma di emozionanti momenti, tra cui un ultimo tribu… - Ab_4everAlways : RT @preciousbarchie: “Quando mio padre è morto ho promesso di onorare la sua memoria tutti i giorni. Fred Andrews credeva nell’aiuto e nell… - kiaracarta : La puntata di riverdale dedicata alla scomparsa di Luke Perry con Brenda, è lacrime pure. - colpoditacco_ : Cioè, l'omaggio a Luke Perry su #Riverdale con Brenda... ma bellissimo ??? - mvoonlightbae : ho appena visto la puntata di riverdale dedicata a luke perry, non potete capire quanto ho pianto -

Un emozionante momento è stato dedicato all'attore, scomparso due anni fa a causa di un ictus, nel corso del nuovo episodio della quinta stagione della serie teen drama andato in onda su The CW... La quinta stagione di Riverdale è iniziata da poco, ma è già colma di emozionanti momenti, tra cui un ultimo tributo a Luke Perry. Un emozionante momento è stato dedicato all'attore, scomparso due anni fa a causa di un ictus, nel corso del nuovo episodio della quinta stagione della serie teen drama andato in onda su The CW ...