Rally di Elettra Investimenti su esclusiva Cogeninfra per acquisizione quota controllo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 10,07%. A fare da assist al titolo la notizia confermata dalla stessa società che l’azionista di maggioranza B Fin ha comunicato di aver concesso aun’per un’eventualedi unadinella società. Il confronto del titolo con il FTSE Aim Italia, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori. Il quadro di medio periodo diribadisce l’andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità ...

Nelle sedute dall'18 al 22 gennaio il Ftse Aim Italia ha riportato un +1,3%, rispetto al +1,9% del London Ftse Aim 100 e al +1,8% London Ftse Aim All Share. Nel corso dell'ottava sono state scambiate ...