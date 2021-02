Per fare un golpe basta chiudere Facebook. A Myanmar 22 milioni di utenti al buio (Di giovedì 4 febbraio 2021) Myanmar è in mano ai militari, che controlla tutti i canali ufficiali di informazione e comunicazione. Di fronte alla diffusione di messaggi attraverso i social network, l’ultima decisione della giunta del generale Min Aung Hlaing è di bloccare l’accesso a Facebook, nel tentativo di limitare l’organizzazione di proteste e disordini. I militari hanno ordinato oggi ai provider internet in Myanmar di bloccare l’accesso alla piattaforma. Con una popolazione di circa 54 milioni di abitanti, in Birmania ci sono circa 22 milioni di utenti iscritti a Facebook, che è diventata la fonte principale di accesso alle notizie indipendenti. Nelle ore prima del blocco era stato rilanciato un gruppo chiamato “Movimento di disobbedienza civile” contro il golpe, con ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021)è in mano ai militari, che controlla tutti i canali ufficiali di informazione e comunicazione. Di fronte alla diffusione di messaggi attraverso i social network, l’ultima decisione della giunta del generale Min Aung Hlaing è di bloccare l’accesso a, nel tentativo di limitare l’organizzazione di proteste e disordini. I militari hanno ordinato oggi ai provider internet indi bloccare l’accesso alla piattaforma. Con una popolazione di circa 54di abitanti, in Birmania ci sono circa 22diiscritti a, che è diventata la fonte principale di accesso alle notizie indipendenti. Nelle ore prima del blocco era stato rilanciato un gruppo chiamato “Movimento di disobbedienza civile” contro il, con ...

