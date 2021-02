Operazione antidroga, 12 arresti a Vicenza, Reggio Calabria e Trento (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Operazione antidroga, denominata 'Makina', ha coinvolto fin dalle prime ore della mattina oltre 120 agenti della polizia di Stato impegnati in arresti e perquisizioni in provincia di Vicenza, Reggio Calabria e Trento. A finire in manette, in base a un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip del tribunale di Venezia, sono state 12 persone, ritenute a vario titolo indiziati di traffico di stupefacenti, in particolare dell'importazione di ingenti quantitativi di cocaina da Sud America. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’, denominata 'Makina', ha coinvolto fin dalle prime ore della mattina oltre 120 agenti della polizia di Stato impegnati ine perquisizioni in provincia di. A finire in manette, in base a un'ordinanza di custodia cautelare disposta dal gip del tribunale di Venezia, sono state 12 persone, ritenute a vario titolo indiziati di traffico di stupefacenti, in particolare dell'importazione di ingenti quantitativi di cocaina da Sud America.

