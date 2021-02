Myanmar, la giunta militare blocca Facebook, Instagram e Whatsapp per contenere il dissenso (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo il colpo di Stato, il contenimento del dissenso. In Myanmar i militari, che hanno ripreso le redini del Paese arrestando la leader Aung San Suu Ky, hanno imposto un blocco temporaneo ai profili Facebook, Instagram e Whatsapp per contenere quanto più possibile il dissenso della popolazione nei loro confronti. La notizia è stata confermata anche da NetBlocks, che monitora la libertà in rete a livello globale e che ha dichiarato come gli accessi social siano stati limitati dall’ operatore MPT, di cui è co-proprietario lo Stato. Il ministero della Comunicazione ha infatti comunicato che fino a domenica non sarà possibile utilizzare Facebook, social utilizzato da circa 25 milioni di abitanti, pari alla metà della popolazione totale. Gli utenti stavano ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dopo il colpo di Stato, il contenimento del. Ini militari, che hanno ripreso le redini del Paese arrestando la leader Aung San Suu Ky, hanno imposto un blocco temporaneo ai profiliperquanto più possibile ildella popolazione nei loro confronti. La notizia è stata confermata anche da NetBlocks, che monitora la libertà in rete a livello globale e che ha dichiarato come gli accessi social siano stati limitati dall’ operatore MPT, di cui è co-proprietario lo Stato. Il ministero della Comunicazione ha infatti comunicato che fino a domenica non sarà possibile utilizzare, social utilizzato da circa 25 milioni di abitanti, pari alla metà della popolazione totale. Gli utenti stavano ...

