Maria Serena Cappello | chi è la moglie di Draghi Di lei disse | «Ne sa più di me»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 4 febbraio 2021) «Ne sa più di me»il Governatore Mariodi sua, quando ancora non si prevedeva sarebbe stato chiamato di urgenza dal capo dello Stato Mattarella per risolvere la crisi di Governo. Ecco chi è la candidata a prossima “First Lady” d’Italia. Leggi anche › Crisi di governo: gli scenari possibili dopo lo strappo di Renzi L’ex presidente della Bce Mariocon laSerenella, lache ama la privacyCapello, “Serenella” per gli amici intimi, ...