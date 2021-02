L’Estate in Cui Imparammo a Volare, alla scoperta della serie Netflix in Top Ten con Katherine Heigl e Sarah Chalke (Di giovedì 4 febbraio 2021) L’Estate in Cui Imparammo a Volare su Netflix la serie tv con Katherine Heigl e Sarah Chalke, trama e trailer L’Estate in Cui Imparammo a Volare è la nuova serie tv di Netflix, un drama dalle venature soap, che racconta l’amicizia tra due donne diverse e complementari, nell’arco di più anni da quando erano adolescenti alla maturità. Arrivata il 3 febbraio in streaming, la serie ha conquistato subito la Top Ten italiana grazie alla presenza di due attrici molto amate dal pubblico come Katherne Heigl ex di Grey’s Anatomy e Sarah Chalke tra le ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 4 febbraio 2021)in Cuisulatv con, trama e trailerin Cuiè la nuovatv di, un drama dalle venature soap, che racconta l’amicizia tra due donne diverse e complementari, nell’arco di più anni da quando erano adolescentimaturità. Arrivata il 3 febbraio in streaming, laha conquistato subito la Top Ten italiana graziepresenza di due attrici molto amate dal pubblico come Katherneex di Grey’s Anatomy etra le ...

