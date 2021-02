Laura Pausini candidata ai Golden Globes: “È un onore rappresentare l’Italia” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Annunciate le nomination dei Golden Globes 2021: candidata nella categoria “Miglior canzone originale” anche Laura Pausini che esprime la sua commozione Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@LauraPausini) Laura Pausini continua a rappresentare l’Italia anche a livello internazionale e dopo un Grammy Award e quattro Latin Grammy L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 4 febbraio 2021) Annunciate le nomination dei2021:nella categoria “Miglior canzone originale” ancheche esprime la sua commozione Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daOfficial (@continua aanche a livello internazionale e dopo un Grammy Award e quattro Latin Grammy L'articolo proviene da YesLife.it.

