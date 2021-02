La Cina vuole far diventare gli uomini più virili (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Ministero dell’Istruzione cinese vuole promuovere delle iniziative educative per far diventare gli uomini virili. La decisione dell’autorità cinese è arrivata dopo un messaggio controverso: i giovani cinesi erano diventati troppo “femminili”. Molti utenti online hanno criticato il sessismo della dichiarazione, altri sono d’accordo con il governo e incolpano le celebrità. Cosa farà il governo Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Ministero dell’Istruzione cinesepromuovere delle iniziative educative per fargli. La decisione dell’autorità cinese è arrivata dopo un messaggio controverso: i giovani cinesi erano diventati troppo “femminili”. Molti utenti online hanno criticato il sessismo della dichiarazione, altri sono d’accordo con il governo e incolpano le celebrità. Cosa farà il governo

Ultime Notizie dalla rete : Cina vuole Contro il Covid i vaccini che "ingannano" il sistema immunitario

...a RNA si inietta una molecola (l'RNA) in grado di codificare direttamente la proteina che si vuole ... Un vaccino di questo tipo è già utilizzato in Cina, mentre non esistono ancora vaccini a proteine ...

"Contagi Covid - 19 A Brescia circola variante inglese"

Ma se si vuole mettere insieme i dati - spiega Sileo - sarebbe più corretto evidenziare i risultati ...si iniziò a parlare del Coronavirus andandolo a cercare su cinesi o italiani arrivati dalla Cina e ...

La Cina vuole la Iveco di Brescia Energia Oltre La Cina vuole far diventare gli uomini più virili

Secondo la Cina, il paese non ha uomini virili. Per questo motivo cambierà l'educazione delle scuole causando molta rabbia - Periodico Daily ...

La «Bomba» torna a preoccupare

Gli Stati Uniti ne hanno 5.800, la Russia 6.375, la Cina 320, la Francia 290, la Gran Bretagna 215, il Pakistan 160, l’India 150, Israele 90, la Corea del Nord 30-40. Il freno a ridurle ulteriormente, ...

