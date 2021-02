Il Promontorio della Paura | da Robert Mitchum a Robert De Niro

Leggi su youmovies

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ilè un appuntamento imperdibile per chi ha voglia di rimanere tutta la notte davanti alla tv. La messa in onda è fissata per mezzanotte e mezza su Rete 4. La versione che vedremo in onda è quello del 1962 con Max Cady interpretato da. La regia è di J.Lee