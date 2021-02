Governo Draghi, Mulè (FI): “Centrodestra diviso per le consultazioni? In Parlamento siamo gruppi politici differenti con sensibilità diverse” (Di giovedì 4 febbraio 2021) La linea di Forza Italia “è dritta. L’idea è quella di andare ad ascoltare rispettosamente quello che il premier incaricato ci dirà. Sentiremo che tipo di maggioranza immagina e trarremo le nostre conclusioni. Il Centrodestra diviso per le consultazioni? In Parlamento non c’è un gruppo unico di Centrodestra. All’interno della coalizione è giusto che ci siano delle sensibilità diverse ed è giusto che Draghi ascolti ogni gruppo. Una posizione diversa in questa fase non precluderebbe l’unità della coalizione”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, ai cronisti uscendo da Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) La linea di Forza Italia “è dritta. L’idea è quella di andare ad ascoltare rispettosamente quello che il premier incaricato ci dirà. Sentiremo che tipo di maggioranza immagina e trarremo le nostre conclusioni. Ilper le? Innon c’è un gruppo unico di. All’interno della coalizione è giusto che ci siano delleed è giusto cheascolti ogni gruppo. Una posizione diversa in questa fase non precluderebbe l’unità della coalizione”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Giorgio, ai cronisti uscendo da Montecitorio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

