Governo: costituzionalista Scaccia, ‘tecnico o politico? sarà mediano’ (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Via alle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi con i rappresentanti dei partiti e spazio al dibattito: sarà un Governo tecnico o politico? “Mi sembra stia emergendo una linea mediana. Mi lasci però dire in premessa che è tecnicamente impropria oltre che ellittica la dizione Governo tecnico”. A parlare è il costituzionalista Gino Scaccia che conversando con l’Adnkronos rileva: “immagino che i partiti vorranno essere convolti nel Governo dell’ex presidente della Bce, e non solo nella funzione di ‘schiaccia-bottoni’ che ratificano decisioni altrui. Credo anzi che lo stesso Draghi saggiamente voglia chiedere un’attiva presenza politica per non essere accusato di aver ‘commissariato’ la democrazia rappresentativa”.“Tutti gli esecutivi ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Via alle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi con i rappresentanti dei partiti e spazio al dibattito:untecnico o? “Mi sembra stia emergendo una linea mediana. Mi lasci però dire in premessa che è tecnicamente impropria oltre che ellittica la dizionetecnico”. A parlare è ilGinoche conversando con l’Adnkronos rileva: “immagino che i partiti vorranno essere convolti neldell’ex presidente della Bce, e non solo nella funzione di ‘schiaccia-bottoni’ che ratificano decisioni altrui. Credo anzi che lo stesso Draghi saggiamente voglia chiedere un’attiva presenza politica per non essere accusato di aver ‘commissariato’ la democrazia rappresentativa”.“Tutti gli esecutivi ...

La7tv : #lariachetira Il costituzionalista Sabino #Cassese: 'Il governo #Conte non ha avuto né capacità di lungimiranza né… - TV7Benevento : Governo: costituzionalista Scaccia, 'tecnico o politico? sarà mediano'... - Annaelegalita : @FCasaglia @Quirinale Non sono una costituzionalista,ma visto che abbiamo avuto capre e analfabeti al governo,da ci… - 24Mattino : .@ClementiF, costituzionalista: #draghiPremier è commissariamento della politica? 'Visto questo parlamento non si p… - ReginaNera6 : RT @AmbrosinoSalva3: @FartFromAmerika @ReginaNera6 Si l'ha studiata e l'ha usata come giustificazione, ma è puerile e facilmente impugnabil… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo costituzionalista Il cattolicesimo americano e la presidenza Biden

Ma questa volta anche e soprattutto di Stefano Ceccanti, costituzionalista, ordinario di Diritto ... "La tesi americana è che il governo non può essere giuridicamente onnipotente; che i suoi poteri ...

Costituzionalista Guzzetta: 'Tra opzioni prima Draghi e poi elezioni, con voto in estate'

...DIRETTA NEWS 3 Febbraio 2021 Ecco le Dichiarazioni di Mario Draghi pochi minuti dopo aver ricevuto l'incarico per formare un Governo. Draghi ha dichiarato che... Read More News Costituzionalista ...

Governo: costituzionalista Scaccia, 'tecnico o politico? sarà mediano' Fortune Italia Governo: costituzionalista Scaccia, ‘tecnico o politico? sarà mediano’

Condividi questo articolo:Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Via alle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi con i rappresentanti dei partiti e spazio al dibattito: sarà un governo tecnico o politi ...

Il vero motivo per cui è stato scelto Mario Draghi per «salvare» l’Italia

Bocciare l'ex numero uno della Bce equivarrebbe a spread a 500 in una settimana, quindi già si litiga sui tempi del suo mandato. Le priorità? Non certo la pandemia, non si scomoda «mister Whatever it ...

Ma questa volta anche e soprattutto di Stefano Ceccanti,, ordinario di Diritto ... "La tesi americana è che ilnon può essere giuridicamente onnipotente; che i suoi poteri ......DIRETTA NEWS 3 Febbraio 2021 Ecco le Dichiarazioni di Mario Draghi pochi minuti dopo aver ricevuto l'incarico per formare un. Draghi ha dichiarato che... Read More News...Condividi questo articolo:Roma, 4 feb. (Adnkronos) – Via alle consultazioni del premier incaricato Mario Draghi con i rappresentanti dei partiti e spazio al dibattito: sarà un governo tecnico o politi ...Bocciare l'ex numero uno della Bce equivarrebbe a spread a 500 in una settimana, quindi già si litiga sui tempi del suo mandato. Le priorità? Non certo la pandemia, non si scomoda «mister Whatever it ...