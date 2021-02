Giuseppe Conte scende in campo. E si autodichiara federatore

(Di giovedì 4 febbraio 2021)in. Il suo predellino è un tavolinetto di plexiglass piazzato in mezzo a piazza Colonna, non c’è Palazzo Chigi alle spalle, perché la comunicazione ha studiato la cornice per una “comunicazione non istituzionale”, e dunque la prima prettamente politica del premier che sta preparando gli scatoloni. Si fa da parte l’avvocato, lascia strada a Mario Draghi. Fino a ieri sera il pressing degli esponenti del Pd che gli chiedevano di non lasciare l’ex governatore della Bce nelle mani della destra, di provare a costruire intorno a quel progetto una maggioranza omogenea, la vecchia, con magari Forza Italia dentro, sbattevano contro un muro. “Non controllo i 5 stelle”, rispondeva il presidente uscente, coltivando l’ultima fiammella di speranza per un esito diverso da quello scritto, tra ritorni di ...

riccardo_fra : Ringrazio il Presidente Mattarella per il suo impegno nel voler dare un Governo al Paese, ma noi siamo sempre stati… - repubblica : Giuseppe Conte torna prof all'università di Firenze, il rettore: 'Ha dimostrato competenza e statura morale' - rtl1025 : ?? 'Quando uno fa il suo lavoro è sempre sereno'. Lo ha detto il premier uscente, Giuseppe #Conte, mentre stava entrando a Palazzo #Chigi - AndreaIncorona8 : Cosi' cominciamo a ragionare........@bringbacksardon #Draghi #draghiPremier #GovernoDraghi #Governoperfetto.Il Pres… - WeMustStopThem : Dato politico: Giuseppe Conte ed il Movimento Cinque Stelle sempre più lontani da Travaglio ed il Fatto Quotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte

Scende in campo. Il suo predellino è un tavolinetto di plexiglass piazzato in mezzo a piazza Colonna, non c'è Palazzo Chigi alle spalle, perché la comunicazione ha studiato la cornice per una '...Doveva essere l'ultima conferenza stampa del Premier uscentea Palazzo Chigi : si è tramutata in un guazzabuglio nella piazzetta fuori dal Palazzo del Governo, con l'improvvisato punto stampa di 2 minuti senza alcuna domanda, con il caos tra ..."Abbiamo espresso il più ampio e convinto sostegno al tentativo che sta facendo Mario Draghi", ha detto Emma Bonino, al termine delle consultazioni ...In occasione della Giornata Internazionale della Fraternità Umana, giovedì 4 febbraio, si terrà a Foligno, alle 21 in diretta streaming su sanfrancesco.org, l'incontro dal titolo "Parole povere, vende ...