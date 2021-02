EssilorLuxottica | joint venture con Cooper Companies per acquisire SightGlass Vision

(Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) –, due delle principali società operanti nel campo della cura della vista nel mondo, hanno stipulato un accordo per la creazione di unaparitaria, al 50/50, per l’acquisizione di, società statunitense impegnata nello sviluppo di lenti da vista innovative per ridurre la progressione della miopia tra i bambini. Attraverso questa partnership – spiega una nota –metteranno a fattor comune le loro esperienze e il loro ruolo di riferimento nella gestione della miopia per accelerare la commercializzazione delle lentie rafforzare ulteriormente le opportunità di ...

