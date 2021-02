“Esame rifiutato dal Cup: perché prescritto dal medico di base?” Il Papa Giovanni: “No, non c’è distinzione” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Riceviamo e pubblichiamo una lettera che segnala un disguido del Centro Unico Prenotazioni dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e la replica dell’azienda ospedaliera chiamata in causa. LA LETTERA Spettabile Bergamonews, l’oggetto del discorso, “un continuo ripetersi” richiama un discorso a noi caro molto; una memoria che porta lo scrivente professor Giancarlo Talarico a ripetersi su un atteggiamento obiettivamente increscioso in questi anni sempre applicato puntualmente nei confronti di quei cittadini che presentandosi al Centro unico Prenotazioni dell’ Ospedale pubblico cittadino Papa Giovanni XXIII, fiore all’occhiello per la sanità italiana ed europea con eccellenze riconosciute a livello mondiale. Ebbene, presentandosi a codesti impiegati nel presentare una richiesta per Esame specialistico piuttosto ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Riceviamo e pubblichiamo una lettera che segnala un disguido del Centro Unico Prenotazioni dell’ospedaleXXIII e la replica dell’azienda ospedaliera chiamata in causa. LA LETTERA Spettabile Bergamonews, l’oggetto del discorso, “un continuo ripetersi” richiama un discorso a noi caro molto; una memoria che porta lo scrivente professor Giancarlo Talarico a ripetersi su un atteggiamento obiettivamente increscioso in questi anni sempre applicato puntualmente nei confronti di quei cittadini che presentandosi al Centro unico Prenotazioni dell’ Ospedale pubblico cittadinoXXIII, fiore all’occhiello per la sanità italiana ed europea con eccellenze riconosciute a livello mondiale. Ebbene, presentandosi a codesti impiegati nel presentare una richiesta perspecialistico piuttosto ...

evermoreyoongi : Bene esame fatto, voto rifiutato adesso dormo finché non muoio?? - mvorph : ho rifiutato per la prima volta un esame e so che me ne pentirò in futuro ma è anche vero che non posso continuare… - hsyoursincerely : Domani ho un esame... È già la seconda volta che lo provo, la prima avevo rifiutato Spero vada meglio questa volta - nxvantatre : Pensando molto intensamente al fatto che il prossimo esame che devo dare è con un prof che quando non sai perfettam… - _heronvdale : @wildflowerire mio padre di solito non se la prende, mia madre fa scenate assurde, roba che non mi parla anche per… -