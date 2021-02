Elisabetta Gregoraci profilo hakerato: cosa è stato diffuso (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alcune stories incredibili, poi la scoperta: in queste ore si sta scatenando un putiferio sui social. Ma il profilo di Elisabetta Gregoraci , protagonista della vicenda, è stato hackerato. Ecco tutto quello che è successo. Le storie in questione Alcune stories, inserite sul suo account Instagram ufficiale, hanno fatto il giro dei social e scatenato il web. Ma cosa è successo? L’account del noto socia della conduttrice di Battiti Live ed ex concorrente del Grande Fratello Vip , Elisabetta Gregoraci , è stato hackerato da ignoti. Ma le stories hanno tirato in ballo alcune dei coinquilini della casa più spiata d’Italia. Nella prima stories si legge: “Ciao Ragazzi, ho raggiunto il limite. Adesso tolgo i paletti”. E nella seguente: ... Leggi su solonotizie24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alcune stories incredibili, poi la scoperta: in queste ore si sta scatenando un putiferio sui social. Ma ildi, protagonista della vicenda, èhackerato. Ecco tutto quello che è successo. Le storie in questione Alcune stories, inserite sul suo account Instagram ufficiale, hanno fatto il giro dei social e scatenato il web. Maè successo? L’account del noto socia della conduttrice di Battiti Live ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ,, èhackerato da ignoti. Ma le stories hanno tirato in ballo alcune dei coinquilini della casa più spiata d’Italia. Nella prima stories si legge: “Ciao Ragazzi, ho raggiunto il limite. Adesso tolgo i paletti”. E nella seguente: ...

fanpage : La frase infelice di Alfonso Signorini alla Gregoraci #gfvip - frahamoswald : RT @pazzeska4: nel 2021 se uno scrive quello che pensa deve per forza essere hackerato??? (maybe) Elisabetta Gregoraci 04/02/2021 - fumoealibi : RT @pazzeska4: nel 2021 se uno scrive quello che pensa deve per forza essere hackerato??? (maybe) Elisabetta Gregoraci 04/02/2021 - pazzeska4 : nel 2021 se uno scrive quello che pensa deve per forza essere hackerato??? (maybe) Elisabetta Gregoraci 04/02/2021 - Francy11412804 : RT @pabligalano: raga io domani la puntata la farei sull’HACKER DI ELISABETTA GREGORACI MI STAI FACENDO VOLARE ?????? #GFVIP #tzvip #sovip… -