Draghi premier e la reputazione dell'Italia si impenna (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - Mario Draghi premier incaricato e la reputazione dell'Italia si impenna. La sola ipotesi che Draghi possa ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio ha portato "un miglioramento della reputazione dell'Italia di 16 punti percentuali. Un dato che si trasforma in capitale economico contante, grazie alla fiducia di mercati e istituzioni", sottolinea Reputation Rating, in base all'analisi realizzata attraverso l'algoritmo brevettato che ne pesa e misura le dimensioni, certificando una serie di parametri oggettivi e soggettivi, attraverso la tecnologia blockchain. A sole 24 ore dai primi dati rilevati, l'algoritmo ha evidenziato un incremento della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Adnkronos) - Marioincaricato e lasi. La sola ipotesi chepossa ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio ha portato "un miglioramentodi 16 punti percentuali. Un dato che si trasforma in capitale economico contante, grazie alla fiducia di mercati e istituzioni", sottolinea Reputation Rating, in base all'analisi realizzata attraverso l'algoritmo brevettato che ne pesa e misura le dimensioni, certificando una serie di parametri oggettivi e soggettivi, attraverso la tecnologia blockchain. A sole 24 ore dai primi dati rilevati, l'algoritmo ha evidenziato un incrementoa ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi premier Consultazioni: il resoconto di oggi e il calendario dei prossimi giorni

pic.twitter.com/JyqNcRdxoU " Giovanni Toti (@GiovanniToti) February 4, 2021 Consultazioni: il calendario dei prossimi giorni Il premier designato Draghi incontrerà le altre forze del parlamento tra ...

Conte non basta. Il partito 'No Draghi' dentro M5s dà battaglia. Tutti contro la Lega

I pentastellati si presentano nella loro condizione peggiore alle consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi. Ci sono almeno cinque partiti nel partito, in ordine sparso, e non c'è un ...

Draghi premier, Bonaccini: "Persona autorevole" il Resto del Carlino De Masi: "Vi dico come finirà con Conte, Draghi e i 5 Stelle"

Il prof. Domenico De Masi assicura che il M5S dirà sì al governo Draghi, i bancheri non sono più un tabù. La scissione di Di Battista non ci sarà e il partito sarà nelle mani di Conte e Di Maio ...

