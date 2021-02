Dormire insieme è più intimo di fare l’amore. E fa bene alla coppia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Se durante la frequentazione con un uomo, che ci piace ogni giorno sempre di più, ci ritroviamo a condividere il letto, non solo per fare l’amore, potremmo pensare di averlo conquistato. E in parte è vero: Dormire insieme può assumere un significato ancora più intimo del fare l’amore e, secondo la scienza, fa bene alle coppie già collaudate. Ci sono dei segnali però, più o meno inequivocabili, che possono farci capire le reali intenzioni dell’uomo che stiamo frequentando. Se è vero, infatti, che per molte di noi la scelta di far restare un uomo per la notte e condividere con lui il letto, rappresenta un piccolo passo per aprire il nostro cuore, dall’altra per alcuni uomini non si tratta di un atto di romanticheria. Forse hanno paura del buio? O sono ... Leggi su dilei (Di giovedì 4 febbraio 2021) Se durante la frequentazione con un uomo, che ci piace ogni giorno sempre di più, ci ritroviamo a condividere il letto, non solo per, potremmo pensare di averlo conquistato. E in parte è vero:può assumere un significato ancora piùdele, secondo la scienza, faalle coppie già collaudate. Ci sono dei segnali però, più o meno inequivocabili, che possono farci capire le reali intenzioni dell’uomo che stiamo frequentando. Se è vero, infatti, che per molte di noi la scelta di far restare un uomo per la notte e condividere con lui il letto, rappresenta un piccolo passo per aprire il nostro cuore, dall’altra per alcuni uomini non si tratta di un atto di romanticheria. Forse hanno paura del buio? O sono ...

