Domenica In a Sanremo? La decisione spetta alla Venier (Di giovedì 4 febbraio 2021) Mara Venier Nel protocollo di sicurezza Rai per il Festival di Sanremo 2021 è previsto, tra le tante restrizioni, che nessun’altra trasmissione della TV pubblica venga realizzata nella città ligure durante la settimana della kermesse. Il 71° Sanremo dovrebbe dunque essere raccontato “da remoto” anche da Domenica In, ma il condizionale è d’obbligo. La trasmissione del dì di festa di Rai 1 ogni anno, il giorno dopo la finale del Festival, va in onda dal Teatro Ariston con la tradizionale e lunga puntata sanremese in cui vengono riascoltate e commentate tutte le canzoni in gara. E non è detto che non sarà così anche quest’anno, perché ci risulta che il direttore di rete Stefano Coletta abbia chiesto a Mara Venier di andare comunque in onda da Sanremo e non da Roma. La ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 febbraio 2021) MaraNel protocollo di sicurezza Rai per il Festival di2021 è previsto, tra le tante restrizioni, che nessun’altra trasmissione della TV pubblica venga realizzata nella città ligure durante la settimana della kermesse. Il 71°dovrebbe dunque essere raccontato “da remoto” anche daIn, ma il condizionale è d’obbligo. La trasmissione del dì di festa di Rai 1 ogni anno, il giorno dopo la finale del Festival, va in onda dal Teatro Ariston con la tradizionale e lunga puntata sanremese in cui vengono riascoltate e commentate tutte le canzoni in gara. E non è detto che non sarà così anche quest’anno, perché ci risulta che il direttore di rete Stefano Coletta abbia chiesto a Maradi andare comunque in onda dae non da Roma. La ...

fabiofabbretti : #DomenicaIn non rinuncia alla lunga puntata sanremese. E forse nemmeno all'Ariston. Alla Venier la decisione… - Robbetta : RT @davidemaggio: Domenica In a Sanremo? La decisione spetta alla Venier. Potrebbe essere l'unico programma in onda da Sanremo durante la… - davidemaggio : Domenica In a Sanremo? La decisione spetta alla Venier. Potrebbe essere l'unico programma in onda da Sanremo dura… - Matolas : La sveglia alle 4 del mattino dopo aver dormito pochissimo me la ricordo la domenica dopo la finale di Sanremo. Vale lo stesso? #LaCaserma - ParliamoMusica : LA #STORIA DI #SANREMO. raccontata sul nostro #podcast, non perdere il primo episodio questa Domenica. -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Sanremo Sanremo, il protocollo anti - Covid tra indizi sullo show e curiosità

... si scopre ad esempio che la scenografia di Sanremo 2021 sarà pronta il 15 febbraio . Ma anche che ... E ancora: ' Domenica In ' andrà in onda, come da tradizione, dal Teatro Ariston , il giorno dopo la ...

Sanremo, ristorante diventa mensa per lavorare ma non è in regola. Nuova multa per il titolare di 'Via Veneto'

Sanremo. Nuova sanzione per Alessio Graglia , il titolare del ristorante pizzeria "Via Veneto". La ... Questa tipologia di lavoro è infatti consentita dal Dpcm e domenica scorsa l'attività aveva servito ...

Sanremo, il protocollo anti-Covid tra indizi sullo show e curiosità Adnkronos Domenica In a Sanremo? La decisione spetta alla Venier

Nel protocollo di sicurezza Rai per il Festival di Sanremo 2021 è previsto, tra le tante restrizioni, che nessun’altra trasmissione della TV pubblica venga realizzata nella città ligure durante la set ...

Sanremo, uno show tra protocolli anti-Covid

SANREMO Baci no, abbracci e cori ravvicinati vietatissimi. Tutti a distanza di 2 metri, con l’eccezione di componenti della stessa band che potranno stare a un metro e mezzo e dei fotografi in galleri ...

... si scopre ad esempio che la scenografia di2021 sarà pronta il 15 febbraio . Ma anche che ... E ancora: 'In ' andrà in onda, come da tradizione, dal Teatro Ariston , il giorno dopo la .... Nuova sanzione per Alessio Graglia , il titolare del ristorante pizzeria "Via Veneto". La ... Questa tipologia di lavoro è infatti consentita dal Dpcm escorsa l'attività aveva servito ...Nel protocollo di sicurezza Rai per il Festival di Sanremo 2021 è previsto, tra le tante restrizioni, che nessun’altra trasmissione della TV pubblica venga realizzata nella città ligure durante la set ...SANREMO Baci no, abbracci e cori ravvicinati vietatissimi. Tutti a distanza di 2 metri, con l’eccezione di componenti della stessa band che potranno stare a un metro e mezzo e dei fotografi in galleri ...