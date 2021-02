Calzini spaiati | c’è un giorno perfetto per indossarli ed è questo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Sono conosciuti, ufficialmente, comee sono l’incubo di tutte le donne che si sono trovate, almeno una volta nella vita, a fare i conti con la lavatrice e con quella sua strana e inspiegabile capacità di far sparire i nostri. E mai cheaccada con le coppie, s’intende, la sua abilità sta proprio nel fatto di far scoppiare anche i duetti più longevo. Anche i bambini conoscono la stramba storia dei, del resto è a loro dobbiamo dare una spiegazione quando, nel cassetto dell’intimo, viene a mancare proprio quel calzino con fiori e cuoricini che pone, inevitabilmente, la parola fine alla coppia. Alcuni di loro li chiamanosenza amici, una versione senz’altro fantasiosa della storia, che però dovrebbe lasciare spazio a ...

Venerdì 5 febbraio torna la giornata dei, iniziativa nata 8 anni fa da un'idea dei bimbi della Scuola Primaria di Terzo di Aquileia, promossa dalla maestra Sabrina. La giornata deinasce come metafora della ...Uno rosso e uno blu , uno a righe e uno a pois. Duenon creano problemi a chi deve camminare, anzi, possono divertire. E insegnare che la diversità non è né una colpa né un difetto , ma può essere una opportunità. Proprio per questo la ...L’iniziativa, in programma domani 5 febbraio, è rilanciata da coop «Parole per dirlo» che affianca nel Bresciano i bambini con autismo ...SOLARO – Cosa ci fanno tutti quei nastrini blu sui cancelli delle scuole cittadine? Se lo sono chiesto molti residenti, automobilisti e passanti che ieri sono passanti davanti ai plessi ...