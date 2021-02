Borrell spiega perché il viaggio a Mosca è utile all’Ue

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “Il rapporto dell’Ue con la Russia – dice il portavoce dell’Alto commissario Ue Josep– è tra i più complessi. Gli ultimi sviluppi servono solo a sottolineare ancora la necessità che io vada a. Ma oltre le materie contese, ci sono anche aree in cui Ue e Russia cooperano, o in cui hanno bisogno di collaborare di più, che richiedono la nostra urgente attenzione”. Dal 2014 – anno in cui la Federazione russa invase e annesse la Crimea in violazione del diritto internazionale, scatenando poi la guerra nell’Est ucraino – non poteva esserci momento più sensibile per la visita moscovita del capo della diplomazia europea. Il caso Navalny, l’appoggio ai ribelli che combattono il governo onusiano in Libia, le continue attività ibride in Europa orientale, il Nord Stream 2, la crisi in Bielorussia, la guerra in Ucraina e Georgia e ...