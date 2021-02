Atletica | meeting Berlino 2021 | Jacobs e Strati pronti a sorprendere in Germania

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Marcelle Lauraproveranno a proseguire nel migliore dei modi la propria stagione sportiva, soffermandosi suldidel. L’esponente della Fiamme Oro andrà in cerca di una vittoria sui 60 metri dell’Istaf indoor, sebbene debba vedersela con Arthur Cissé, Kevin Kranz e Yupun Abeykoon, di certo non antagonisti di poco conto. Presenti inoltre Deniz Almas e Julian Reus,a dar fastidio all’atleta azzurro, determinato a raggiungere un ottimo risultato.invece potrà confrontarsi con saltatrici dalla prestigiosa carriera alle spalle, tra le quali vi sono Malaika Mihambo e Maryna Bekh-Romanchuk. L’azzurra dell’Vicentina si è resa protagonista di un esordio convincente ad Ancona, seppur possa esaltarsi ...

Desalu è stato ospite del talk settimanale diTV. Tanti gli argomenti e i temi in scaletta ... fino ai risultati deldi salto in alto di Banska Bystrica ( Tamberi , Vallortigara e ...... Stefano Mei, nuovo presidente della Federazione Italiana diLeggera per i prossimi 4 anni.allena a Siena sotto la guida del tecnico Stefano Giardi è scesa in pedana al prestigioso...Marcell Jacobs e Laura Strati proveranno a proseguire nel migliore dei modi la propria stagione sportiva, soffermandosi sul meeting di Berlino del 2021.Riparte da Ancona la stagione tricolore di tanti azzurrini dell’atletica. Nel weekend dei Campionati italiani juniores e promesse indoor (6-7 febbraio) in palio 52 titoli: 26 per ognuna delle fasce di ...