Alla mensa dei poveri fanno la fila anche le prostitute (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Le donne e le trans costrette a vendersi sulle strade di Milano sono diventate, in questi mesi di pandemia, sempre più vulnerabili e ricattabili e quindi subiscono violenze e abusi ancora maggiori che nel passato. Allo stato di schiavitù in cui sono tenute, che comprime se non annulla la loro libertà di avere relazioni al di fuori dell'ambiente che le tiene sotto scacco, si è aggiunto anche un livello di miseria materiale che non ha precedenti. Al punto che la gran parte di loro, il 70%, è dovuta ricorrere a forme di aiuto, come quello alimentare, di cui non aveva avuto bisogno prima. È il risultato dell'ultimo rapporto della Caritas Ambrosiana sulla prostituzione, e della ricerca condotta da Avenida, l'associazione che si occupa specificamente delle vittime di tratta. I dati dimostrano il cambiamento in corso, dovuto al lockdown. Diminuiscono le ... Leggi su agi (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - Le donne e le trans costrette a vendersi sulle strade di Milano sono diventate, in questi mesi di pandemia, sempre più vulnerabili e ricattabili e quindi subiscono violenze e abusi ancora maggiori che nel passato. Allo stato di schiavitù in cui sono tenute, che comprime se non annulla la loro libertà di avere relazioni al di fuori dell'ambiente che le tiene sotto scacco, si è aggiuntoun livello di miseria materiale che non ha precedenti. Al punto che la gran parte di loro, il 70%, è dovuta ricorrere a forme di aiuto, come quello alimentare, di cui non aveva avuto bisogno prima. È il risultato dell'ultimo rapporto della Caritas Ambrosiana sulla prostituzione, e della ricerca condotta da Avenida, l'associazione che si occupa specificamente delle vittime di tratta. I dati dimostrano il cambiamento in corso, dovuto al lockdown. Diminuiscono le ...

sulsitodisimone : Alla mensa dei poveri fanno la fila anche le prostitute - Oli_oleaster : RT @ANPIRomaPosti: #MariaSelvetti “Lina”nata nel 1921 a #Buglio partecipò alla #Resistenza in #Valtellina. Ricercata dai fascisti si spostò… - nonsonpago1 : RT @ANPIRomaPosti: #MariaSelvetti “Lina”nata nel 1921 a #Buglio partecipò alla #Resistenza in #Valtellina. Ricercata dai fascisti si spostò… - MarcoBaggioli : RT @ANPIRomaPosti: #MariaSelvetti “Lina”nata nel 1921 a #Buglio partecipò alla #Resistenza in #Valtellina. Ricercata dai fascisti si spostò… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla mensa Contro lo spreco alimentare, il 70% delle donazioni Coop in prodotti freschi

...associazioni e grazie al lavoro congiunto di dipendenti e soci la destinazione individuata (mensa, ... l'altra misura di contrasto allo spreco alimentare attraverso la vendita di prodotti prossimi alla ...

Nuovi tablet alle scuole di Macherio, la donazione dell'azienda che gestisce la mensa scolastica

La refezione scolastica di Macherio è ripartita in autunno in tutte le scuole, grazie alla grande sinergia tra il Comune e Dussmann che hanno prontamente garantito il proseguimento del servizio nel ...

Alla mensa dei poveri fanno la fila anche le prostitute AGI - Agenzia Giornalistica Italia Alla mensa dei poveri fanno la fila anche le prostitute

Allo stato di schiavitù in cui sono tenute si è aggiunto anche un livello di miseria materiale che non ha precedenti. Al punto che la gran parte di loro, il 70%, è dovuta ricorrere a forme di aiuto, c ...

Covid Tocco da Casauria: si pensa a un nuovo screening di massa

Covid: a Tocco da Casauria si pensa a un nuovo screening di massa dopo gli ultimi contagi. Il sindaco chiude mensa e post scuola alla primaria.

...associazioni e grazie al lavoro congiunto di dipendenti e soci la destinazione individuata (, ... l'altra misura di contrasto allo spreco alimentare attraverso la vendita di prodotti prossimi...La refezione scolastica di Macherio è ripartita in autunno in tutte le scuole, graziegrande sinergia tra il Comune e Dussmann che hanno prontamente garantito il proseguimento del servizio nel ...Allo stato di schiavitù in cui sono tenute si è aggiunto anche un livello di miseria materiale che non ha precedenti. Al punto che la gran parte di loro, il 70%, è dovuta ricorrere a forme di aiuto, c ...Covid: a Tocco da Casauria si pensa a un nuovo screening di massa dopo gli ultimi contagi. Il sindaco chiude mensa e post scuola alla primaria.