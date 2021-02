Alba Parietti disperata per il brutto lutto | la tragedia riunisce le rivali

(Di giovedì 4 febbraio 2021)dedica un bellissimo messaggio alla sua rivale in memoria del suo parente scomparso, lapotrebbe averle riunite?(Instagram)riesce sempre a far parlare di se. Il figlio Francesco Oppini è stato concorrente di questa edizione del Grande Fratello Vip e le sue attenzioni si sono rivolte spesso verso questo programma. Nonostante la decisione di abbandonare la trasmissione la showgirl non ha smesso di seguire le vicende legate alla casa, figurando spesso come ospite. Recentemente è stata protagonista di un’accesa disputa che l’ha vista protagonista insieme a Maria Teresa Ruta, la quale la accusava di avergli “rubato il posto a tavola”. Si è accesa una controversia che ha portato allo scontro faccia a faccia ...

trash_italiano : Autostima level ALBA PARIETTI ?? #noneladurso - GrandeFratello : Questa sera Alba Parietti entrerà nella casa per avere un incontro-scontro con Maria Teresa ?? #GFVIP - contu_f : @valentina_mulas 'Ma la conoscete la posizione di Draghi sul Festival di Sanremo?', Amadeus e Giovanna verso il no.… - infoitcultura : Eleonora Daniele vs Alba Parietti “Mi dissocio da lei”/ Scontro su tutela delle donne - infoitcultura : Storie Italiane, Eleonora Daniele contro Alba Parietti: “Mi dissocio” -

Ultime Notizie dalla rete : Alba Parietti

In onda una nuova puntata di Storie Italiane,e Eleonora Daniele discutono apertamente in studio E' in onda una nuova puntata di Storie Italiane, programma di attualità e cronaca su Rai 1 condotto ogni mattina da Eleonora Daniele. ...TI POT REBB E ANCHE INTERESSARE ANCHE "> Tommaso Zorzi,lo difende dal Grande Fratello: è guerra Valentina Vignali uno schianto nell'ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram ...A Storie Italiane Eleonora Daniele si scaglia contro Alba Parietti: al centro della questione la violenza sulle donne.Queste cose non dipendono dalle zone”, ha quindi proseguito Eleonora Daniele, mentre Alba Parietti ha replicato dicendo che alcune donne non sono state tutelate dopo denuncia. ELEONORA DANIELE VS ALBA ...