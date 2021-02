Addio a Gianni Mastella | morto il padre della ricerca contro la fibrosi cistica

Gianni_Gia_ : @borderborder_ Ma tu sei fatta di gomma, se lo facessi io addio braccio. Sicuro - VITAnonprofit : Addio al pioniere italiano della ricerca sulla fibrosi cistica - Gianni_Gia_ : @Marlena48491293 Immagino, però il fatto di essere nudo non mi farebbe essere libero, certo se dovessi farlo e per… - ZTiziana : @Gianni_Gia_ Addio :D - Gianni_Gia_ : @ZTiziana Mi fingo morto, addio ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gianni

Il Cittadino di Monza e Brianza

' Il ruolo che FFC ricopre oggi come prima realtà di riferimento per la ricerca sulla fibrosi cistica in Italia, in un'ottica internazionale, è il vero testamento morale del ProfMastella , ..."Il professoreMastella aveva un modo tutto suo di salutare: '' diceva a quanti bussavano al suo studio per salutarlo alla sera prima di tornare a casa. Commossi e grati, teniamo stretta ...Si è spento il professor Gianni Mastella, direttore scientifico nonché cofondatore di Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica. Fu l’ispiratore della legge 548/93, nota anche come “Legge Garavaglia” «Il ruo ..."L'epicentro del Covid qui in Zambia è nella capitale, Lusaka. I malati più gravi hanno bisogno di essere intubati, per ora sono due gli ospedali che curano il virus, più un terzo messo a disposizione ...