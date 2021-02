Zingaretti si rivolge agli alleati | ' Basta protagonismi di partito | Draghi apre una fase nuova'

globalistIT : - Edoenonsolo : Zingaretti s’è alleato con il genio Di Maio, che accusava il Pd di elettrificare i bambini di Bibbiano per portarli… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti rivolge

Globalist.it

Il segretario del Pd Nicolain una nota riferisce: 'Con l'incarico a Mario Draghi si apre una fase nuova che può portare il Paese fuori dall'incertezza creata da una crisi irresponsabile e assurda. Siamo pronti a ...... cosa ha detto il leader di Italia Viva Le parole e la verve con le quali Matteo Renzi si... Un'interpretazione che sembra avallare anche il segretario del Pd, Nicola, dopo l'udienza ...“Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il professore Mario Draghi al quale ha conferito l’incarico per la formazione del governo. Draghi si è riserva ...Il segretario Dem chiama all'alleanza: "È tempo di un nostro protagonismo per mettere in campo i contenuti e una visione chiara" ...