WindTre e Iliad down: problemi di connessione alla rete internet e chiamate (Di mercoledì 3 febbraio 2021) WindTre e Iliad down. Sono già diverse ore che gli utenti dei due gestori telefonici riscontrano gravi problemi sulla linea. A partire dalle 15.30, infatti, gli utenti stanno riscontrando difficoltà nel connettersi ad internet e nell’effettuare chiamate. WindTre e Iliad down: le zone più colpite e i problemi registrati Ad essere più soggetti alla problematica sono principalmente le città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Brescia, Verona, Bologna, Padova e Palermo, soprattutto per quanto riguarda WindTre. Gli utenti WindTre hanno segnalato i seguenti problemi: 68% Telefonia; 22% internet; 8% totale blackout. mentre queste sono le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 febbraio 2021). Sono già diverse ore che gli utenti dei due gestori telefonici riscontrano gravisulla linea. A partire dalle 15.30, infatti, gli utenti stanno riscontrando difficoltà nel connettersi ade nell’effettuare: le zone più colpite e iregistrati Ad essere più soggettiproblematica sono principalmente le città di Roma, Milano, Napoli, Torino, Brescia, Verona, Bologna, Padova e Palermo, soprattutto per quanto riguarda. Gli utentihanno segnalato i seguenti: 68% Telefonia; 22%; 8% totale blackout. mentre queste sono le ...

