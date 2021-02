Un Posto al Sole, l’addio ad un altro personaggio storico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Incredibili ritorni, partenze dolorose e nuove avvincenti trame. Fabio Sabbioni , l’uomo che si cela dietro a Un Posto al Sole , ha parlato in un’intervista a Today del futuro dell’amata soap. Ecco le sue parole. La nuova strada di Un Posto al Sole E ‘la soap più longeva della televisione italiana, nonché uno dei programmi più amati dal grande pubblico. Da più di 25 anni è un appuntamento fisso: tanti attori sono praticamente cresciuti insieme ai telespettatori. Ma cosa sta accadendo a Un Posto al Sole? La soap ha subito in questi mesi cambiamenti davvero significativi. Scelte, a dire il vero, non accettate in toto dal grande pubblico. La partenza di Marina, interpretata da Nina Soldano, che ha lasciato Napoli dopo la sconfitta con Roberto, ha lasciato sgomenti i ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Incredibili ritorni, partenze dolorose e nuove avvincenti trame. Fabio Sabbioni , l’uomo che si cela dietro a Unal, ha parlato in un’intervista a Today del futuro dell’amata soap. Ecco le sue parole. La nuova strada di UnalE ‘la soap più longeva della televisione italiana, nonché uno dei programmi più amati dal grande pubblico. Da più di 25 anni è un appuntamento fisso: tanti attori sono praticamente cresciuti insieme ai telespettatori. Ma cosa sta accadendo a Unal? La soap ha subito in questi mesi cambiamenti davvero significativi. Scelte, a dire il vero, non accettate in toto dal grande pubblico. La partenza di Marina, interpretata da Nina Soldano, che ha lasciato Napoli dopo la sconfitta con Roberto, ha lasciato sgomenti i ...

