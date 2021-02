"Troppo pericoloso, giusto?". Rinaldi contro Mattarella: i 20 milioni di italiani che... non si ammalano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutto ma non le elezioni. Certo, Sergio Mattarella nella serata di martedì, quando ha annunciato di aver convocato per il mattino successivo Mario Draghi, ora premier incaricato, aveva detto che il voto non poteva essere escluso. Ma a stretto giro di posta aveva aggiunto che lo stesso voto sarebbe da evitare "per evitare un aumento dei contagi". Già, il coronavirus. Posizione, quella del Capo dello Stato, che molti nel centrodestra non condividono. Lo hanno detto chiaro e tondo sia Matteo Salvini sia Giorgia Meloni, secondo i quali si può tornare al voto in assoluta sicurezza. E tra gli altri, lo sostiene anche Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare della Lega, che mette nel mirino proprio il presidente della Repubblica. Lo fa su Twitter, con tagliente sarcasmo. Rinaldi, infatti, cinguetta: "Quindi se non erro a primavera non si ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutto ma non le elezioni. Certo, Sergionella serata di martedì, quando ha annunciato di aver convocato per il mattino successivo Mario Draghi, ora premier incaricato, aveva detto che il voto non poteva essere escluso. Ma a stretto giro di posta aveva aggiunto che lo stesso voto sarebbe da evitare "per evitare un aumento dei contagi". Già, il coronavirus. Posizione, quella del Capo dello Stato, che molti nel centrodestra non condividono. Lo hanno detto chiaro e tondo sia Matteo Salvini sia Giorgia Meloni, secondo i quali si può tornare al voto in assoluta sicurezza. E tra gli altri, lo sostiene anche Antonio Maria, europarlamentare della Lega, che mette nel mirino proprio il presidente della Repubblica. Lo fa su Twitter, con tagliente sarcasmo., infatti, cinguetta: "Quindi se non erro a primavera non si ...

