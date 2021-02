Social e minori: far meglio si può (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il commento di Guido Scorza dopo le misure adottate da TikTok per rimuovere gli account degli under 13 su richiesta del Garante della Privacy Non accadrà domani ma non è neppure impossibile che accada davvero che, finalmente, i bambini stiano fuori dai Social pensati, progettati e sviluppati per un pubblico di un’età diversa. È la prima reazione che si ha scorrendo gli impegni – assolutamente informali – assunti da TikTok a seguito … Leggi su it.mashable (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il commento di Guido Scorza dopo le misure adottate da TikTok per rimuovere gli account degli under 13 su richiesta del Garante della Privacy Non accadrà domani ma non è neppure impossibile che accada davvero che, finalmente, i bambini stiano fuori daipensati, progettati e sviluppati per un pubblico di un’età diversa. È la prima reazione che si ha scorrendo gli impegni – assolutamente informali – assunti da TikTok a seguito …

