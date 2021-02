Siemens aumenta le stime per l’utile 2021 dopo buona trimestrale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) (Teleborsa) –apre l’anno fiscalecon ordini into del 15% a 15,9 miliardi di euro nel primo trimestre, rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, e con ricavi in crescita del 7% a quota 14,1 miliardi di euro, con tutti i segmenti del business che contribuiscono alla crescita.netto èto del 38% a 1,5 miliardi di euro nei tre mesi da ottobre a dicembre 2020, ma ancor più significativa è stata la crescita del free cash flow, che è passato dai 44 milioni del primo trimestre fiscale 2020 a 1 miliardi di euro per quello appena concluso. “Il nostro team ha fornito prestazioni eccezionali in un ambiente piuttosto complesso. Sono grato di poter consegnare un’impresa così forte alla prossima generazione di dirigenti”, ha affermato Joe Kaeser, presidente e amministratore ...

Spinta dai buoni risultati dell'ultimo rimestre,ha rivisto al rialzo le sue stime per l'anno fiscale 2021 . La società ha detto di aspettarsi un utile netto compreso tra 5 e 5,5 miliardi di ...... un processo di screen bonding che migliora il contrasto dello schermo ela luminosità ... Oltre ai protocolli HMI convenzionali, per il collegamento ai controller, come quelli di, ...(Teleborsa) – Siemens apre l’anno fiscale 2021 con ordini in aumentato del 15% a 15,9 miliardi di euro nel primo trimestre, rispetto allo stesso periodo dell’anno prima, e con ...Entro il 2025, l'azienda tedesca per l'energia Siemens Energy effettuerà 7.800 tagli al personale su scala globale, di cui tremila in ...