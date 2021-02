Serie C, Lucca spaventa la Ternana che pareggia con Falletti a Palermo (1-1). Gli altri risultati (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il big match della 22a giornata di Serie C Girone C tra il Palermo e la capolista Ternana si è concluso in parità. Al Barbera un gol per parte con i rosanero in vantaggio nella ripresa con un colpo di testa di Lucca e poi il pareggio degli umbri con l'ex Falletti. Finale scoppiettante con una occasione per parte: prima i siciliani con Broh e poi gli ospiti che hanno colpito la traversa su punizione ben calciata da Falletti. Pari giusto e per Lucarelli la conferma che la sua Ternana sa anche soffrire visto che la trasferta di Palermo non era tra le più agevoli.Questi gli altri risultati:Foggia – Teramo 0-0 (giocata ieri)OggiCasertana – Potenza 1-0 21? p.t. Rosso (C)Paganese – Catanzaro 1-0 1? s.t. Raffini ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il big match della 22a giornata diC Girone C tra ile la capolistasi è concluso in parità. Al Barbera un gol per parte con i rosanero in vantaggio nella ripresa con un colpo di testa die poi il pareggio degli umbri con l'ex. Finale scoppiettante con una occasione per parte: prima i siciliani con Broh e poi gli ospiti che hanno colpito la traversa su punizione ben calciata da. Pari giusto e per Lucarelli la conferma che la suasa anche soffrire visto che la trasferta dinon era tra le più agevoli.Questi gli:Foggia – Teramo 0-0 (giocata ieri)OggiCasertana – Potenza 1-0 21? p.t. Rosso (C)Paganese – Catanzaro 1-0 1? s.t. Raffini ...

ItaSportPress : Serie C, Lucca spaventa la Ternana che pareggia con Falletti a Palermo (1-1). Gli altri risultati -… - BuettoG : @Palermofficial @LegaProOfficial Buon punto per allontanarsi dalla zona calda e si poteva pure vincere. Ternana ott… - BuettoG : Buon punto per allontanarsi dalla zona calda e si poteva pure vincere. Ternana ottima squadra, che merita questo pr… - antoiner01 : RT @LuccaCandG: Un’intervista esclusiva su @RaiPlay al pluripremiato sceneggiatore Alessandro Bilotta, autore di numerose serie cult tra cu… - LuccaCandG : Un’intervista esclusiva su @RaiPlay al pluripremiato sceneggiatore Alessandro Bilotta, autore di numerose serie cul… -