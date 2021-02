Russia, Navalny condannato a 3 anni e mezzo di carcere. Proteste in piazza (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ieri, martedì 2 febbraio, Alexej Navalny, nemico numero uno di Vladimir Putin, è stato condannato a tre anni e mezzo di carcere. Lo ha deciso un giudice del tribunale di Mosca, che ha accolto la richiesta del Servizio penitenziario federale di revocare all’oppositore del Cremlino la libertà condizionale che gli era stata concessa per una vecchia condanna. Navalny dovrà scontare due anni e otto mesi in carcere perché ha già trascorso quasi un anno ai domiciliari. La vicenda Il 28 dicembre Navalny ha ricevuto un avviso di presentazione dalla polizia russa per un controllo, pena la carcerazione. In quei giorni il dissidente si trovava in Germania, dove era ricoverato in seguito ad avvelenamento dall’agente nervino Novochok. Secondo varie ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ieri, martedì 2 febbraio, Alexej, nemico numero uno di Vladimir Putin, è statoa tredi. Lo ha deciso un giudice del tribunale di Mosca, che ha accolto la richiesta del Servizio penitenziario federale di revocare all’oppositore del Cremlino la libertà condizionale che gli era stata concessa per una vecchia condanna.dovrà scontare duee otto mesi inperché ha già trascorso quasi un anno ai domiciliari. La vicenda Il 28 dicembreha ricevuto un avviso di presentazione dalla polizia russa per un controllo, pena la carcerazione. In quei giorni il dissidente si trovava in Germania, dove era ricoverato in seguito ad avvelenamento dall’agente nervino Novochok. Secondo varie ...

TeresaBellanova : 2 anni e cinque mesi di carcere per l’oppositore russo Alekej #Navalny, che paga con la libertà, dopo aver rischiat… - amnestyitalia : #Russia Navalny condannato a due anni e otto mesi, agli arresti numerosi suoi sostenitori - Agenzia_Ansa : Lo staff di #Navalny invita a una protesta immediata a #Mosca: 'Venite subito in piazza, il nostro Paese è piombato… - Mariate48641882 : RT @pinapic: Tre anni e mezzo di carcere per Alexei #Navalny, tornato in Russia in seguito all’avvelenamento. È ora che Italia e Unione Eu… - GPatagonico : Russia: accuse del vice presidente del Consiglio Medvedev a Navalny -