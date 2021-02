Mertens | aereo fuori pista al rientro in Belgio Grosso spavento per il centravanti

rtl1025 : ?? Momenti di paura per #Mertens, coinvolto in un incidente aereo ad Anversa. L'attaccante del #Napoli era tornato i… - tuttosport : #Mertens, che paura! L'#aereo finisce fuori dalla pista di atterraggio - UgoBaroni : RT @CorSport: Paura per #Mertens: l'aereo finisce fuori dalla pista di atterraggio - alevittoria14__ : RT @scottotweet: Secondo il quotidiano belga 'Het Laatste Nieuws' Dries #Mertens ha avuto un incidente aereo al suo arrivo in Belgio sabato… - leggoit : Paura per Dries Mertens: il suo aereo privato finisce fuori pista -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens aereo

L'sul quale viaggiavaPaura per Driesall'arrivo in Belgio, dove si è recato per sottoporsi alle cure per la caviglia malconcia. Il jet privato noleggiato dall'attaccante del ...Incidente durante l'atterraggio per il giocatore belga del Napoli per Dries, il suoprivato finisce fuori pista. Fortunatamente nessun ferito. Momenti di paura per Driescoinvolto in un incidentead Anversa. L'attaccante del Napoli era tornato in ...Non è certamente un periodo fortunato per Dries Mertens. L'attaccante del Napoli è alle prese con un problema alla caviglia che lo ha di fatto escluso dalle ultime gare degli azzurri. Il centravanti è ...Attimi di paura per l'attaccante del Napoli Dries Mertens, protagonista in Belgio di una uscita di pista con il suo aereo privato per fortuna senza conseguenze. Secondo quanto riferisce ...