Meloni: «La via maestra è far scegliere gli italiani. Collaboreremo per il bene comune» (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Giorgia Meloni è in diretta, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, quando Roberto Fico annuncia dal Quirinale l’esito negativo della sua rocambolesca esplorazione. Un fallimento. Non c’è tempo per commentare, l’intervista à finita. Ma la soddisfazione per aver archiviato l’ipotesi di un Conte ter è visibile. ” Lei farà festa”, dice la conduttrice. Lei che è stata ‘fieramente’ all’opposizione dei due governi Conte. Meloni: no a governi di Palazzo, vi voti Ma la scelta del Colle, il governo di ‘alto profilo’ guidato da Draghi. apre nuovi scenari, rompe gli equilibri, rimescola le carte. Il suo primo commento della leader di Fratelli d’Italia non lascia spazi a dubbi. La via da percorrere è più che mai quella delle elezioni anticipate. Che però Mattarella ha escluso chiaramente. Con una serie di motivazioni ‘tecniche’. Alla notizia della ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Giorgiaè in diretta, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, quando Roberto Fico annuncia dal Quirinale l’esito negativo della sua rocambolesca esplorazione. Un fallimento. Non c’è tempo per commentare, l’intervista à finita. Ma la soddisfazione per aver archiviato l’ipotesi di un Conte ter è visibile. ” Lei farà festa”, dice la conduttrice. Lei che è stata ‘fieramente’ all’opposizione dei due governi Conte.: no a governi di Palazzo, vi voti Ma la scelta del Colle, il governo di ‘alto profilo’ guidato da Draghi. apre nuovi scenari, rompe gli equilibri, rimescola le carte. Il suo primo commento della leader di Fratelli d’Italia non lascia spazi a dubbi. La via da percorrere è più che mai quella delle elezioni anticipate. Che però Mattarella ha escluso chiaramente. Con una serie di motivazioni ‘tecniche’. Alla notizia della ...

7m70 : @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW eh sì, se ci bruciamo anche l'ultima vera riserva della Repubblica, è finita.… - SecolodItalia1 : Meloni: «La via maestra è far scegliere gli italiani. Collaboreremo per il bene comune» - DanieleZito8 : Via questo governo, contagi in netto calo in tutta Italia. Coincidenze strane, bah...! Draghi non lo darei così per… - pin_klo : @ldibartolomei fanno ragionamenti scollegati dalla realtà, se domani si va a votare vince ancora salvini, Meloni st… - massimodelbo : RT @FDI_Parlamento: Meloni: “Dissento con Mattarella. Per la Nazione meglio il voto”. -