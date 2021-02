Meghan Markle | la sorella pubblica un libro per difendere il padre | “La verità è più strana della finzione”

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Samantha,stra di, hato unche narra la storiaduchessa dall’infanzia fino al matrimonio. Sin da quandosi è fidanzata con il principe Harry, la sua vita privata è stata messa al centro dell’attenzione mediatica. Prima delle nozze i tabloid hanno pescato un vecchio spot in cui l’attrice si mostrava in modo sensuale, sottolineando come questo genere di immagine poteva dare fastidio alla Famiglia Reale. Il pettegolezzo sulla distanza tra lei e i familiari di Harry è andato avanti sino alla decisione dei due duchi del Sussex di rinunciare al ruolo istituzionale e trasferirsi in America. Nel mezzo delle controversie, reali o presunte, tra lei e la famiglia reale britannica, i tabloid ...