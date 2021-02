Marco Giallini, la confessione sulla sua infanzia: passato difficile (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Marco Giallini si è lasciato andare ad una confessione molto privata sulla sua vita personale. Scopriamo cosa ci ha raccontato l’attore. Marco Giallini questa sera sarà protagonista del film “Non ci resta che il crimine“, in onda in prima serata su Rai Movie. La pellicola è diretta e interpretata da Massimiliano Bruno, nel cast vediamo Leggi su youmovies (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si è lasciato andare ad unamolto privatasua vita personale. Scopriamo cosa ci ha raccontato l’attore.questa sera sarà protagonista del film “Non ci resta che il crimine“, in onda in prima serata su Rai Movie. La pellicola è diretta e interpretata da Massimiliano Bruno, nel cast vediamo

raimovie : Alle 21.10 'Non ci resta che il crimine' di Massimiliano Bruno con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo… - IlContiAndrea : Nella prima puntata di #Luièpeggiodime con Panariello e Giallini, in onda domani in prima serata su Rai3 ospiti: Ma… - MontiFrancy82 : @marcogiallini e @GioPanariello sono i protagonisti di #luiepeggiodime, in onda su Rai 3 in prima serata dal 4 fe… - SMSNEWSOFFICIAL : @marcogiallini e @GioPanariello sono i protagonisti di #luiepeggiodime, in onda su Rai 3 in prima serata dal 4 feb… - SpettacoloMania : #Luièpeggiodime da domani su @RaiTre con @marcogiallini e @GioPanariello Ecco il nostro videoincontro: -