Lista Uefa Milan: c’è Mandzukic, out Hauge (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le squadre italiane stanno presentando la Lista Uefa per le competizioni europee che partiranno da metà febbraio. In casa Milan c’è subito Mario Mandzukic, insieme a Tomori e Meite, mentre resta fuori Hauge per raggiunti limiti di spazio. I rossoneri affronteranno la Stella Rossa ai sedicesimi di Europa League il 18 febbraio (Belgrado) e il 25 febraio (Milano). Questa la Lista del Milan: Portieri: Donnarumma G., Donnarumma A., Tatarusanu Difensori: Calabria, Dalot, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori, Gabbia Centrocampisti: Bennacer, Krunic, Castillejo, Brahim Diaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali, Meite, Calhanoglu Attaccanti: Ibrahimovic, Leao, Mandzukic, Rebic, Maldini Foto: Sito Milan L'articolo proviene da ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le squadre italiane stanno presentando laper le competizioni europee che partiranno da metà febbraio. In casac’è subito Mario, insieme a Tomori e Meite, mentre resta fuoriper raggiunti limiti di spazio. I rossoneri affronteranno la Stella Rossa ai sedicesimi di Europa League il 18 febbraio (Belgrado) e il 25 febraio (o). Questa ladel: Portieri: Donnarumma G., Donnarumma A., Tatarusanu Difensori: Calabria, Dalot, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori, Gabbia Centrocampisti: Bennacer, Krunic, Castillejo, Brahim Diaz, Kessie, Saelemaekers, Tonali, Meite, Calhanoglu Attaccanti: Ibrahimovic, Leao,, Rebic, Maldini Foto: SitoL'articolo proviene da ...

Lista UEFA Napoli, Ghoulam prende il posto di Llorente

Il Napoli ha presentato la lista UEFA per i prossimi impegni in Europa League

Milan, Pioli modello per Klose: l'ex Lazio farà uno stage con l'allenatore

Klose farà dunque visita al Milan per svolgere uno stage con Pioli, che prima della conferma arrivata al ...

Juventus, la lista UEFA: nessun nuovo ingresso
Lista Uefa Napoli: il posto di Llorente viene occupato da Ghoulam

Gli uomini di Gattuso affronteranno ai sedicesimi di Europa League il Granada il 18 febbraio (Granada) e il 25 febbraio (Napoli).

Milan, Lista UEFA: Hauge ha accettato l'esclusione

La notizia dell'esclusione di Jens Petter Hauge dalla lista UEFA ha sorpreso tutti i tifosi rossoneri. Il calciatore è rimasto deluso

