La delusione di Conte e le indiscrezioni | ' Forse non mi sarei dovuto dimettere'

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ha aspettato in assoluto silenzio l'evoluzione della crisi di governo, ma i dubbi e i tormenti assillano i tormenti dell'ormai ex Presidente del Consiglio Giuseppe. Con la decisione del ...

Il Mattino

Ufficialmente silenzio assoluto dadunque, anche se il premier con i suoi ministri più vicini ... I dubbi sulle ultime scelte, laper l'esito delle trattative tra i partiti che finora lo ...Proprio a Rimini l'elogio aAl Meeting di Rimini Draghi aveva ripercorso i momenti salienti ...Bonaccini Intanto, il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha ...L'ormai ex premier dopo il riserbo per la crisi di governo: "E' già scritto che Renzi abbia un accordo con il Centrodestra". Ma Palazzo Chigi smentisce i 'pensieri' ...L'ex governatore della BCE chiamato da Mattarella a guidare il nuovo governo. Ma la strada per Palazzo Chigi è tutt'altro che agevole.