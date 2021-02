Klose torna in Italia, stage al Milan di Pioli: “Devo studiare” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Klose torna in Italia ma nelle vesti di alunno. Il vice allenatore del Bayern Monaco seguirà uno stage al Milan: “Pioli migliora i giocatori” La nuova vita di Klose in giacca e cravatta lo riporterà nuovamente in Italia. L’attuale vice allenatore del Bayern Monaco sta continuando il suo percorso di studi e la prossima destinazione sarà Milano. Ritroverà una sua vecchia conoscenza, Stefano Pioli. A lezione dal tecnico rossonero, con il quale ha un buon rapporto come svelato a “La Gazzetta dello Sport”. “Ho bisogno di un periodo di praticantato all’estero per chiudere il mio percorso di studi – ha ribadito Klose. Così ho pensato di chiedere a Pioli. Avrei già dovuto svolgere il ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021)inma nelle vesti di alunno. Il vice allenatore del Bayern Monaco seguirà unoal: “migliora i giocatori” La nuova vita diin giacca e cravatta lo riporterà nuovamente in. L’attuale vice allenatore del Bayern Monaco sta continuando il suo percorso di studi e la prossima destinazione sarào. Ritroverà una sua vecchia conoscenza, Stefano. A lezione dal tecnico rossonero, con il quale ha un buon rapporto come svelato a “La Gazzetta dello Sport”. “Ho bisogno di un periodo di praticantato all’estero per chiudere il mio percorso di studi – ha ribadito. Così ho pensato di chiedere a. Avrei già dovuto svolgere il ...

