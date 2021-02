In Giappone apre il pub per chi vuole bere rigorosamente da solo

Leggi su wired

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Juden Highballo (foto: dal profilo Instagram @juden highball)Brindisi solitari per gli avventori del Juden Highball, il nuovo pub pensato per chistare da, cheil 5 febbraio a Hakodate, città portuale nella prefetturase di Hokkaido. Il locale è infatti formato da stanzette private in cui si può accomodare una persona ae mangiare. Per non dover interagire troppo con i camerieri, i tavoli sono dotati di tablet per ordinare (anche perché altrimenti sarebbe davvero complicato attirare l’attenzione di qualcuno con il classico gesto della mano), nonché di prese di corrente per ricaricare smartphone e simili. Non manca il wi-fi. Il nuovo locale si presenta su Instagram come un izakaya (tradizionale bar delin cui si beve ma si può anche mangiare ...