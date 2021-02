Grave lutto per Dayane Mello: le parole di suo fratello Juliano sui social (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando è entrata nella casa del Grande fratello VIP 5 si pensava che Dayane Mello non avrebbe avuto un lungo percorso davanti a sè e invece, la bella brasiliana, non solo è ancora dentro la casa ma è anche assoluta protagonista del reality. La Mello, grazie anche al grandissimo appoggio del pubblico che segue il reality dal Brasile, potrebbe persino vincerlo questo Grande fratello VIP 5. Dal Brasile però oggi, arrivano drammatiche notizie per la Mello. Lei ancora probabilmente non lo sa ma suo fratello Juliano ha scritto sui social dando una notizia molto brutta. Un lutto ha colpito la famiglia di Dayane Mello. lutto per Dayane ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Quando è entrata nella casa del GrandeVIP 5 si pensava chenon avrebbe avuto un lungo percorso davanti a sè e invece, la bella brasiliana, non solo è ancora dentro la casa ma è anche assoluta protagonista del reality. La, grazie anche al grandissimo appoggio del pubblico che segue il reality dal Brasile, potrebbe persino vincerlo questo GrandeVIP 5. Dal Brasile però oggi, arrivano drammatiche notizie per la. Lei ancora probabilmente non lo sa ma suoha scritto suidando una notizia molto brutta. Unha colpito la famiglia diper...

zazoomblog : Grave lutto per Dayane Mello: è morto uno dei suoi fratelli (FOTO) - #Grave #lutto #Dayane #Mello: #morto - SerendipityNY_ : Spero che non spettacolarizzino in nessun modo questo grave lutto di Dayane e ci sia tutto il tatto necessario e la… - Unf_Tweet : - roby24p : RT @zorpoppini: Un conto è il gioco, un conto è la vita reale. Noi Oppiners ci stringiamo alla famiglia di Dayane per il grave lutto. Spe… - Melody9815 : @Pazzeska5 @emmelleissa Dayane ha subito un grave lutto e oggi dovrebbe essere informata... -