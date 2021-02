Gf vip, Filippo Nardi sbotta dopo la mancata squalifica di Alda D’Eusanio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ polemica mediatica per la mancata espulsione di Alda D’Eusanio dal Gf vip 5, così anche Filippo Nardi si è risentito visto che lui è stato squalificato dal gioco per aver usato parole sessiste nei confronti della donne. Il conte italo-britannico ha infatti appoggiato le critiche mosse dal web alla produzione del Gf vip, accusato di aver beneficiato la conduttrice indicendo il televoto sul rischio squalifica, dopo che lei ha pronunciato la parola incriminata costata a Fausto Leali l’immediata uscita dalla Casa. Il pensiero di Nardi giunge in una storia pubblica al vetriolo, di cui vi parliamo qui di seguito. Grande Fratello VIP 5: scandalo per Alda D’Eusanio non viene ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E’ polemica mediatica per laespulsione didal Gf vip 5, così anchesi è risentito visto che lui è statoto dal gioco per aver usato parole sessiste nei confronti della donne. Il conte italo-britannico ha infatti appoggiato le critiche mosse dal web alla produzione del Gf vip, accusato di aver beneficiato la conduttrice indicendo il televoto sul rischioche lei ha pronunciato la parola incriminata costata a Fausto Leali l’immediata uscita dalla Casa. Il pensiero digiunge in una storia pubblica al vetriolo, di cui vi parliamo qui di seguito. Grande Fratello VIP 5: scandalo pernon viene ...

LaColucci3 : RT @Sofia17324238: Quindi ricapitolando Squalificati Non squalificati Fausto. Alda Bettarini/Dennis Francesco… - Chiara200212 : RT @Sofia17324238: Quindi ricapitolando Squalificati Non squalificati Fausto. Alda Bettarini/Dennis Francesco… - Sofia17324238 : Quindi ricapitolando Squalificati Non squalificati Fausto. Alda Bettarini/Dennis Fran… - infoitcultura : Filippo Nardi infuriato contro il GF Vip: “Ipocrisia terrificante” - Filippo_Pifillo : Ma solo a me il gf vip mi sta davvero allappando le palle? Sono passato da esserne dipendente a preferire quasi alt… -