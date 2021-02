Fortuna Unicusano | “Draghi uomo giusto in un momento delicatissimo”

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – “Parole semplici e chiare che confermano l’abilità dimostrata da Mario Draghi nelle sedi istituzionali europee. Indubbiamente Draghi si prende una bella responsabilità, visto anche il contesto così difficile in cui potrebbe nascere il suo governo e al tempo stesso la situazione politica che non è così fluida e unanimemente favorevole”. Lo ha detto Fabio Fortuna, economista e rettore dell’UniCusano, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus per commentare le parole di Mario Draghi, dopo l’incarico conferitogli dal presidente della Repubblica.