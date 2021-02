(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Scendononel nostro Comune. Oggi, secondo i dati forniti dalla Asl Rm 3, sono 257”. Lo dichiara il sindaco diEsterino Montino. “Di questi – prosegue – 135 sono uomini e 122 sono donne, l’età media è di 42 anni e il rapporto tra popolazione eè 0.31. La percentuale di contagi a Isola sacra eè pari al 58% del totale”. “La diminuzione, lenta ma progressiva dei contagi, sperando che sia confermata nei prossimi giorni, è un’ottima notizia. Ma non bisogna in ogni caso abbassare la guardia. Invito la cittadinanza – conclude – a non smettere di seguire le indicazioni per contrastare la diffusione dei contagi: un uso corretto delle mascherine, l’igienizzazione frequente delle mani e il mantenimento delle distanze interpersonali”. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Fiumicino, aggiornamento Coronavirus: calano ancora i casi positivi - rep_roma : Vaccini coronavirus, l'hub all'aeroporto di Fiumicino. 'Eseguirà 3000 dosi al giorno' [di Salvatore Giuffrida] [agg… - rep_roma : Vaccini coronavirus, apre il grande centro all'aeroporto di Fiumicino. 'Eseguirà 3000 dosi al giorno' [di Salvatore… - damike27 : RT @rep_roma: Roma, lavori sul Ponte della Magliana: code e disagi sulla Roma-Fiumicino [aggiornamento delle 14:20] - rep_roma : Roma, lavori sul Ponte della Magliana: code e disagi sulla Roma-Fiumicino [aggiornamento delle 14:20] -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino aggiornamento

IlFaroOnline.it

... VERSO L'EUR E LA CHIUSURA TRA VIA DEL PATTINAGGIO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE... PER OGGI E' TUTTO, DA ASTRAL INFOMOBILITA' GRAZIE PER L'ATTENZIONE AL PROSSIMOServizio ...... VERSO L'EUR E LA CHIUSURA TRA VIA DEL PATTINAGGIO E VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE... E' TUTTO, DA ASTRAL INFOMOBILITA' GRAZIE PER L'ATTENZIONE AL PROSSIMOServizio fornito da ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, 500 casi a Roma città. Allo Spallanzani ricoverati 136 pazienti positivi. DIRETTA ...Nuovo Cda della newco Italia Trasporto Aereo che vuole decollare entro l’estate. Va avanti il dialogo con la Commissione europea. Il Covid spinge a rivedere il piano industriale ...