First lady: la signora Draghi (discendente di Bianca Cappello) non ama i riflettori

Balzò alla ribata delle cronache, la signora Serena Draghi, quando suo marito Mario lasciò la Bce. Chiesero a lui che cosa avrebbe fatto da quel momento in poi. La risposta fu secca: «Chiedete a mia moglie, spero lei lo sappia, ne sa più di me...». Lei, sorridendo, non rispose

