EA vuole lanciare un gioco di corse all'anno dopo l'acquisizione di Codemasters (Di mercoledì 3 febbraio 2021) L'acquisizione di Codemasters da parte di EA è oramai cosa fatta, a detta degli investitori: ora si aspetta solo il sì della legge, per le opportune verifiche legali. L'affare, che ricordiamo è costato ad Electronic Arts ben 1.2 miliardi di dollari (battendo l'offerta di Take-Two di duecentomila dollari) porterà ora alla creazione del leader indiscusso del settore racing? Le intenzioni di EA sembrerebbero essere proprio queste: oltre a Need for Speed, Burnout e Real Racing, la software house potrebbe così vantare Dirt, Grid, Project Cars e licenze importanti come WRC e F1.

